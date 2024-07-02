الأونروا: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والأوضاع الصحية كارثية

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر لسكان منطقة خان يونس وضواحيها بالإخلاء على أساس أن هناك عمليات عسكرية سيقوم بها في تلك المنطقة.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحديث يدور عن نزوح 250 ألف فلسطيني، كانوا قد نزحوا من قبل عدة مرات من مدينة غزة إلى الوسط ثم إلى الجنوب ولرفح الفلسطينية.

وتابع: «اليوم يطالبونهم بالنزوح إلى أين؟ لا أحد يعلم، فمنطقة المواصي أصبحت ممتلئة تماما بالسكان، ومنطقة دير البلح بها مئات الآلاف، لذلك هذه العملية خطيرة وتزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كل المناطق». وشدد على أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الصحية الكارثية.

واستكمل: «الناس عادت في خان يونس لبيوتها المهدمة لكن للأسف الشديد، هذه الأوامر الجديدة تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق، وهناك حوالي 1.8 مليون في جنوب قطاع غزة يعيشون في 59 كيلو مترا مربعا لا أكثر، بدون مياه أو المواد الغذائية التي تصل بشكل قليل».