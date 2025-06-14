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استحوذت فئة المائتى جنيه على 65.8% من النقد لتسجل 854.010 مليار جنيه، وفئة المائة جنيه على 28.5% لتسجل 370.845 مليار جنيه.

وسجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى نحو 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى.

كشف تقرير البنك المركزى عن ارتفاع النقد المصدر إلى 1.296 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 1.246 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى.

وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 7.96% بنهاية فبراير، مقابل 7.65% بنهاية يناير الماضى.

كان البنك المركزى قد سحب الأسبوع الماضى سيولة بقيمة 340.900 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكا فى عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.

وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وارتفع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفى بنحو 1.6 تريليون جنیه فى الفترة من يوليو 2024 لفبراير 2025، لتصل إلى نحو 12.218 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 15.1%.

كشف البنك المركزى فى أحدث تقرير له عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى ، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بارتفاع بقيمة 552 مليار جنيه.

الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية بقيمة 2.977 تريليون جنيه، ونحو 11.174 تريليون جنيه ودائع غير حكومية بنهاية فبراير 2025.

أوضح أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.