شركات السياحة: بدء تفعيل منظومة المدفوعات الرقمية فى موسم العمرة الجديد يوليو المقبل

أعلنت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة أنه سيتم بدء تفعيل تطبيق منظومة المدفوعات الرقمية التى تهدف لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن فى موسم العمرة المقبل الذى سيبدأ فعليا خلال شهر يوليو المقبل.

أكدت شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج السياحة الدينية «رحلات الحج والعمرة» أن الضوابط التى أصدرتها السلطات السعودية مؤخرا لموسم العمرة الجديد الذى سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء رحلات الحج رسميا هى ضوابط محكمة وستساهم فى القضاء على السماسرة وأصحاب البرامج الوهمية وتنقية السوق من الدخلاء الذين يسيئون لأصحاب شركات السياحة الجادة بارتكابهم مخالفات جسيمة تؤثر بالسلب على نجاح الموسم.

وأصدرت السطات السعودية ممثلة فى وزارة الحج والعمرة ضوابط مشددة تتمثل فى عدم إصدار أى تأشيرة عمرة إلا بعد استيفاء شروط أساسية تشمل وجود حجز فندقى مؤكد فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن يكون الفندق مرخصا من قبل الدفاع المدنى وهيئة السياحة السعودية، بالإضافة إلى تطابق تواريخ الحجز مع مواعيد دخول وخروج المعتمر من المملكة وكذلك موافقة الفندق إلكترونيا على الحجز من خلال منصة «نسك».. بالإضافة إلى ربط الحجز الفندقى الكامل ببرنامج العمرة قبل تقديم طلب التأشيرة.

وأكدت شركات السياحة أن النظام الجديد يمنع إصدار التأشيرات الفردية للمعتمر ما لم يكن هناك حجز رسمى موثق إلكترونيا ومعتمد عبر «نسك».. كما يمنع النظام الجديد أيضا الحجز العشوائى أو استخدام سكن غير مرخص أو الحجز من خلال وسطاء غير رسميين يؤدى إلى رفض التأشيرة.

كانت السلطات السعودية قد أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ استقبال أول أفواج المعتمرين للموسم الجديد ابتداءً من الأحد 22 يونيو 2025 م الموافق 26 ذو الحجة 1446 هـ عقب انتهاء موسم الحج الحالى.

وأكدت شركات السياحة على أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مشددة على دور شركات السياحة الفعال فى التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفنى والمعلوماتى اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة.

وأعلنت الشركات إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فعليا موسم العمرة الجديد لعام 1447 هجريا يوليو المقبل خاصة بعد أن انتهت العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من إبرام عقود وكالة العمرة الخاصة بالموسم الجديد مع الوكالات السعودية.

كان المسئولون بوزارتى السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية والبنك المركزى السعودى قد اتفقوا فى لقاء مشترك مؤخرا بالقاهرة على تعزيز آليات التعاون بين الجانبين والتأكيد على ضرورة تبنى الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالى فى مصر والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على هامش لقاء سامية سامى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولى ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزى السعودى، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر؛ حيث تم إطلاع الجانب السعودى على تجربة الدولة المصرية فى مجال المدفوعات الرقمية وخاصة فى ظل التطور الذى تشهده أنظمة الدفع الإلكترونية المختلفة فى مصر.

يأتى هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجال التحول الرقمى وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتى أيضا فى ضوء المشروع الذى تنفذه حاليا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولى.