الفيلم الفلسطيني باي باي طبريا يفتتح الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي

يفتتح الفيلم الوثائقي الفلسطيني "باي باي طبريا" فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري.

الفيلم يتناول قصة حياة الفنانة العالمية هيام عباس، التي غادرت قريتها الفلسطينية في أوائل العشرينات من عمرها، لتتبع حلمها في أن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة وراءها والدتها، وجدتها، وأشقائها، فتسافر ابنتها، لينا سويلم، عبر الزمان والمكان؛ لتلتقط القصص التي تناقلتها أربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات في عائلتها.

فاز الفيلم بجائزة جريرسون في مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان لندن السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي، كما حصل على جائزة في فئة ما بعد الإنتاج للمشاريع الأردنية في أيام عمان لصناع الأفلام 2022.

فيلم "باي باي طبريا" بطولة: هيام عباس، وسعيد عباس، وحنان عباس، وعامر خليل، وأمية يونس، وهو من إخراج لينا سويلم، التي تعاونت في كتابته مع كل من نادين ناعوس، وجلاديوس جوجو.