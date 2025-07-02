بوركينا فاسو تحدد ملعب مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

حدد منتخب بوركينا فاسو ملعب مباراته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب دو 4 أوت في واجادوجو، مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، في لقاء يقام يوم 8 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديد موعد المباراة بالظبط عندما يستقر المنتخب البوركيني عليه، ليجهز منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن نفسه للسفر مبكرا لمواجهة بوركينا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للدخول في معسكر نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل مواجهة إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 1 و8 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعسكر منتخبنا في شهر أكتوبر من جديد لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات المؤخلة للمونديال.

وفي شهر ديسمبر يستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا".