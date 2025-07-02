الأمن القومي التايواني يدعو لتوخي الحذر عند استخدام التطبيقات الصينية مثل تيك توك

حث مكتب الأمن القومي في تايوان، المواطنين على توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة الصينية؛ بسبب احتمالية وجود خروقات أمنية، عقب عمليات فحص أجراها المكتب مؤخرا لـ5 من تلك التطبيقات، التي تشمل "تيك توك" و"ريد نوت".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، عن المكتب قوله في بيان له، اليوم الأربعاء، إن عمليات الفحص التي أجرتها، أعلى وكالة استخباراتية في تايوان، وشملت 5 من منصات التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة، والتي شملت تطبيقات "ويبو" و"وي تشات" و"بايدو كلاود"، كشفت عن انتهاكات خطيرة لأمن اتصالات المستخدمين عبر عدة مؤشرات.

وقامت عمليات الفحص - التي أجريت بالاشتراك مع مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الجنائية - 15 مؤشرا ضمن 5 فئات، وهي: جمع البيانات الشخصية، وتجاوز أذونات الاستخدام، ونقل البيانات ومشاركتها، والحصول على بيانات النظام، والحصول على البيانات البيومترية.