إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إقالة ثلاثة أعضاء ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من المحكمة العليا إقالة ثلاثة أعضاء ديمقراطيين من "لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية"، كان الرئيس ترامب قد أقالهم ثم أعادهم قاض فيدرالي إلى مناصبهم لاحقا.

وقالت وزارة العدل، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا، إن ترامب يتمتع بسلطة إقالة أعضاء مجالس إدارة الوكالات المستقلة، مشيرة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في مايو/أيار الماضي، والذي أيد رؤية واسعة بشأن السلطة الرئاسية.

وطلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا إصدار أمر فوري يسمح بالمضي قدما في تنفيذ قرارات الإقالة، على الرغم من اعتراضات محامي المفوضين.

وتساعد اللجنة في حماية المستهلكين من المنتجات الخطرة من خلال إصدار أوامر سحب المنتجات، ومقاضاة الشركات المخالفة، من بين أمور أخرى.

وكان ترامب قد أقال الديمقراطيين الثلاثة من اللجنة المكونة من خمسة أعضاء في مايو/أيار الماضي، حيث كانوا يشغلون مناصبهم لفترة تمتد لسبع سنوات بعد ترشيحهم من قبل الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

تأسست لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في عام ١٩٧٢. وينص القانون على ضرورة الحفاظ على توازن حزبي داخل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، بحيث لا تضم أكثر من ثلاثة أعضاء من الحزب التابع للرئيس.