عون: سوريا ترغب في فتح صفحة جديدة مع لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن "سوريا ترغب في فتح صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ولا صحة لكل الشائعات التي تتحدث عن تدخل سوري في لبنان".

وثمّن عون"الأصوات التي دعت إلى درء الفتنة وقطع الطريق أمام المشاكل الداخلية والدعوات إلى المساس بالحكومة وبالجيش اللبناني، وهي أمور بمثابة خط أحمر".

شدّد عون، على أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في ذهابها إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وقال: "لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".

وجاءت تصريحات عون خلال لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على رأس وفد من المجلس المركزي للحزب، ورئيس الرابطة المارونية مارون الحلو مع وفد من أعضاء الرابطة،" حيث تم عرض التطورات على الساحة المحلية، وصيغة الإطار التي تم التوقيع عليها في واشنطن"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأضاف عون: "لبنان تعب من سياسات الوصاية ومن حروب الآخرين على أرضه".

وعن "صيغة الإطار" التي تم التوصل إليها في واشنطن قال عون "هناك مسار صعب ولكن يجب الاستفادة من الاهتمام الأمريكي الحالي بلبنان، وقد اتخذنا قراراً كدولة سيادية بالتفاوض لتحقيق النقاط الأساسية من انسحاب إسرائيل وعودة النازحين وإعادة الجثامين وإعادة الإعمار وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وتطبيق ما ينص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، على الرغم من كل التشويه الذي يطال مضمون "صيغة الإطار" ومحاولة تفسيره على عكس ما هو منصوص عليه".

يذكر أن لبنان وقّع في 26 يونيو الماضي، اتفاق إطار ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله وعدد من القوى السياسية والأحزاب هذا الاتفاق، باعتباره مجحفاً بحق لبنان ولا يحفظ سيادته، فيما يحظى هذا الاتفاق بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى السياسية الموالية لهما.