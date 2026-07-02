محافظ البحيرة تعتمد تنسيق الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026 - 2027

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، بحد أدنى 240 درجة، للقبول بجميع مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم عملية القبول بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويتوافق مع الكثافات الاستيعابية للمدارس.

من جانبه، أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة تضم أماكن كافية لاستيعاب الطلاب المتقدمين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول تم تحديده بعد دراسة دقيقة للمجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الإعدادية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن حسن توزيعهم على المدارس المختلفة.

وأكد أن عملية التنسيق تتم وفق أسس ومعايير موضوعية تراعي الكثافات الطلابية والإمكانات المتاحة بكل إدارة تعليمية؛ بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب على مستوى المحافظة.