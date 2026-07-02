جامعة عين شمس تقبل اعتذار عميدي العلوم والتربية النوعية

أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس، قبول الاعتذارين المقدمين من عميدي كليتي التربية النوعية والعلوم بالجامعة عن الاستمرار في المنصب.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن عميد كلية العلوم أنهى مدته القانونية الرسمية، واستمر في منصب عميد الكلية قائمًا بالأعمال، أما عميد كلية التربية النوعية، فجاء اعتذاره رغم عدم انتهاء المدة القانونية لعمادته الكلية، لظروف صحية.

وأصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة أمل أحمد مرسي أحمد، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال عميد كلية العلوم لحين تعيين عميد للكلية، وذلك إلى جانب عملها.

يُذكر أن الدكتورة أمل مرسي عُينت معيدة بقسم علم النبات بكلية العلوم، جامعة عين شمس، عام 1991 حتى عام 1996، وحصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم (النبات) من جامعة عين شمس عام 2002.

وترقت إلى درجة أستاذ بقسم النبات عام 2016، وعُينت رئيسًا لوحدة البيئة النباتية بقسم علم النبات بكلية العلوم، جامعة عين شمس، خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

كما شغلت منصب رئيس مجلس قسم علم النبات بكلية العلوم، جامعة عين شمس، خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وأشرفت على تنسيق الحدائق وصيانتها ومرافق الضيافة بجامعة عين شمس منذ عام 2023 وحتى الآن، وتشغل حاليًا منصب وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب قيامها بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس.