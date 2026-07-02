حذرت عائلة الناشط بأسطول الصمود الداعم للفلسطينيين في قطاع غزة، غسان الهنشيري، من تدهور وضعه الصحي في السجن بعد 117 يوما من إيقافه.

وقالت عائلة الهنشيري، في بيان لها، عقب زيارته في السجن أمس الأربعاء، إنه يعاني من مخلفات اعتداء تعرض له في أحداث ترتبط بالأسطول كما يعاني من آلام متواصلة في الظهر حرمته من النوم.

وأوضحت "يبدو أن ظروف الاحتجاز القاسية من حرارة واكتظاظ زادت من معاناته".

واعتقلت قوات الأمن في مارس الماضي، الهنشيري وهو عضو هيئة تسييرية للسفن التونسية التي شاركت في 2025 ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بينما كان يتم الإعداد لرحلة ثانية نحو القطاع المنكوب.

كما اعتقلت نشطاء آخرين للتحقيق في مصادر تمويل الأسطول وطرق توظيفها. ويقبع الهنشيري وثلاثة آخرين في السجن حتى الآن بينما تم الافراج عن ثلاثة نشطاء.

وتقول الهيئة التسييرية "إن الدعوى القضائية ذات طابع سياسي".

وطالبت عائلة الهنشيري، اليوم المنظمات الحقوقية والمحامين المعنيين، بالتدخل من أجل تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وضمان سلامته داخل مكان الاحتجاز والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين من أسطول الصمود.