سيدات تنس طاولة الأهلي يتوّجن ببطولة إفريقيا

تُوّج فريق تنس الطاولة لسيدات النادي الأهلي ببطولة إفريقيا التي اختتمت منافساتها، اليوم الجمعة، في نيجيريا بعد الفوز على فريق البنك التجاري النيجيري في النهائي، بنتيجة 3-صفر، حيث فازت دينا مشرف على أوفيانج بنتيجة 3-2، وتغلبت سمارا، لاعبة الأهلي المحترفة، على سيسيليا بنتيجة 3-صفر، كما فازت يسرا أشرف على جانيت بنتيجة 3-صفر، ليتوج الأهلي باللقب.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم 31 يوليو الماضي، واختتمت اليوم بمدينة "لاجوس" النيجيرية، بمشاركة ٦ فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث جاء الأهلي في مجموعة واحدة مع بطل السنغال وفريق G20 النيجيري.

وفي منافسات دور المجموعات، تغلب الأهلي في المباراة الأولى علي بطل السنغال بنتيجة 3-صفر، ومثل الفريق كلا من: مريم هشام، ومروة هشام، ويسرا أشرف.

وفي المباراة الثانية، واجهت سيدات تنس طاولة فري “G20” النيجيري، وفاز الأهلي 3-صفر. مثل الفريق اللاعبات: دينا مشرف، والمحترفة سمارا، ويسرا اشرف، ليصعد الفريق إلى الدور قبل النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي، تغلب الأهلي على بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-صفر، بعد فوز كلٍ من: دينا مشرف، وسمارا، ومريم هشام، على لاعبات فريق الكونغو، ليصعد الأهلي إلى النهائي، ويتغلب على فريق البنك التجاري النيجيري، ويتوج باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات تنس الطاولة، أشرف عبد الفتاح المدير الفني، طارق فوزي المدرب العام، وأحمد عياد مدرب الفريق.