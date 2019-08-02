سوريا: لا نرى تطبيقا نزيها من جانب تركيا لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي

أكد رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا بشار الجعفري اليوم الجمعة أن بلاده لا ترى تطبيقا نزيها من جانب تركيا لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي حول إدلب، والذي يقضي بانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى عمق 20 كيلومترا إلى الغرب بين حلب وإدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وقال الجعفري- خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية- إن هناك تقصيرا ونقصا وعدم التزام من جانب الحكومة التركية تجاه تنفيذ تفاهمات أستانا واتفاق سوتشي، مشيرا- حول الوجود التركي العسكري داخل الأراضي السورية- إلى أن القوات التركية لديها 10 آلاف و655 عسكريا في سوريا، إضافة إلى وجود 166 دبابة، و 278 عربة مدرعة، و18 راجمة صواريخ، فضلا عن 173 مدفع هاون، و73 سيارة مزودة برشاش ثقيل، و41 قاعدة صواريخ مضادة للدبابات.

وطالب الجعفري جميع الأطراف في مسار أستانا بتحمل مسؤولياتهم والضغط على النظام التركي؛ لتنفيذ تفاهمات أستانا واتفاق سوتشي حول إدلب.