مصدر بالخارجية السورية: اتفاق قسد وشركة نفط أمريكية سرقة موصوفة

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الأحد، أن «هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري»، مشيرًا إلى أنه «يشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب».

وأوضح المصدر أن «سورية تعتبر هذا الاتفاق باطلاً ولاغياً ولا أثر قانوني له وتحذر مجدداً بأن مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي».

وأضاف: «على هذه الميليشيات المأجورة أن تدرك أن الاحتلال الأمريكي الغاشم إلى زوال لامحالة وأنهم سيهزمون مثلهم مثل المجموعات الإرهابية التي استطاعت الدولة السورية هزيمتها.. فالسوريون الأصيلون قادرون على حماية ثرواتهم والحفاظ على وحدة بلادهم أرضاً وشعباً».

يذكر أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد كشف الخميس الماضي، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، وقع اتفاقا مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وكشف غراهام خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، أن قائد «قسد» أبلغه أنه وقع اتفاقا مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا، وقال عبدي لغراهام، إن «هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في هذه المنطقة»، وفقًا لموقع قناة الحرة.