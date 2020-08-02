إسرائيل تجند أفراد احتياط للمساعدة في مواجهة تفشي كورونا

تعتزم إسرائيل تجنيد ثلاثة آلاف من أفراد الاحتياط خلال الأسبوعين المقبلين للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا، طبقا لوكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد نقلا عن وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن أفراد الاحتياط، معظمهم من قيادة الجبهة الداخلية، سيساعدون في التحقيقات بشأن الوباء وسيعملون كموظفين إضافيين بفنادق الحجر الصحي.

وهناك أكثر من 72 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل حتى الآن، من بينها أكثر من 530 حالة وفاة.

وخطة إشراك الجيش قداقترحها وزير جديد لشؤون فيروس كورونا، تم تعيينه الشهر الماضي لصياغة استراتيجية متماسكة لمكافحة زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات التي أعقبت إعادة إسرائيل فتح اقتصادها بعد إغلاق شبه كامل.