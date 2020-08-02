 طارق العريان ينشر صورا من كواليس «يا بلدنا يا حلوة» لعمرو دياب - بوابة الشروق
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طارق العريان ينشر صورا من كواليس «يا بلدنا يا حلوة» لعمرو دياب

إيمان محمود
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 11:09 م

نشر المخرج طارق العريان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس تصوير أحدث كليبات الفنان عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة".

وظهرت الفنانة دينا الشربيني بصحبة الهضبة، وفريق العمل في كواليس الكليب.

"يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب كان ألبوم "سهران"، والذي ضم 16 أغنية، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر وشادي نور، وصابر كمال وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وغيرهم.

 

 

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Behind the scenes of Ya Baladna Ya Helwa 🎥 #TarekAlarian #طارق_العريان

A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial) on


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