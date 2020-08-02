مصرع 3 أطفال وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بالشرقية

لفظ 3 أطفال، أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودارجتين بخاريتين أمام قرية العزيزية، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية.



تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم 2346 ر ع م، ودارجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية، أمام قرية العزيزية، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.



أسفر الحادث عن مصرع 3 أطفال وإصابة 14 شخص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28120 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.