ماري ترامب: علاقة الرئيس الأمريكي الصعبة مع ألمانيا ترجع إلى قوة ميركل

ابنة شقيق الرئيس الأمريكي: ترامب لا يستطيع التعامل جيدا مع نساء أقوياء

صرحت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ترى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكثر ذكاء بشكل واضح من عمها الرئيس الأمريكي.

وقالت ماري ترامب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل نشر كتابها الذي تكشف فيه أسرار ترامب: "السيدة (ميركل) يمكنها التفوق عليه فكريا بسهولة... اعتقد أنه يكره ذلك، ويثير ذلك جنونه".

وسيتم نشر كتاب ماري ترامب تحت عنوان "كثير للغاية وغير كاف أبدا: كيف جاءت عائلتي بأكثر الرجال خطورة في العالم"، في ألمانيا في 12 أغسطس الجاري.

وقالت أخصائية علم النفس إنها تعتقد أن علاقة ترامب الصعبة مع ألمانيا ترجع جزئيا إلى أن ميركل امرأة قوية، وأضافت: "ولا يستطيع ترامب التعامل جيدا مع نساء أقوياء".

وحذرت ماري ترامب من إعادة انتخاب عمها دونالد ترامب في نوفمبر القادم، وأعلنت أنها ستصوت لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت ماري ترامب أيضا: "إنني ديمقراطية حرة"، لافتة إلى أن الأمر لم يعد يتعلق منذ فترة طويلة بانتماءات حزبية، ولكنه يتعلق بمسألة ما هو الخطأ وما هو الصواب.

وأضافت أنه من المقرر أن يقدم كتابها للأمريكيين معلومات أيضا لم تكن متوافرة لديهم خلال انتخابات عام 2016، وقالت: "بغض النظر عن كيفية تصويت الناس في تشرين ثان/نوفمبر القادم، فلن يمكنهم أن يقولوا بعد ذلك: يا إلهي، إنني لم أكن على علم بذلك، لم اعلم ما فعله (ترامب)".

يشار إلى أن ماري ترامب هي ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، فريد، الذي توفى في عام 1981. وظهر كتابها الذي حظى بكثير من الاهتمام في أمريكا في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي.

وأخفق الأخ الأصغر لترامب، روبرت ترامب، في اللحظة الأخيرة في اعتراضه القانوني أمام المحكمة ضد الكاتبة ودار النشر "سايمون & شوستر" بوقف نشر الكتاب.