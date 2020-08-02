بدء مفاوضات عسكرية هندية صينية لفض الاشتباك على الحدود بين الجانبين

بدأت اليوم الأحد مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، حول الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية، أن الجنرال هاريندر سينج قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الهندي، والجنرال ليو لينغ قائد منطقة جنوب شينجيانغ العسكرية بالجيش الصيني، يترأسان تلك المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو الاجتماع الخامس من أجل تلك المفاوضات والتي تجري في نقطة الحدود مولدو، على الجانب الصيني من خط الحدود الفعلي الفاصل بين الدولتين.

وأشارت إلى أن الجانب الهندي سيسعى إلى انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.

يذكر أن الخارجية الهندية، صرحت في وقت سابق، بأن الاشتباكات الحدودية كانت نتيجة لقيام الجانب الصيني بمحاولة تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى الحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة وحل الخلافات عن طريق الحوار.