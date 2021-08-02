صندوق التنمية الحضارية: تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات تجاوزت التريليون جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن مهام التطوير التي يضطلع بها الصندوق تشمل توفير حياة متكاملة للمواطن وليس الاقتصار على التطوير العمراني فقط، موضحًا أن التطوير يشمل أبعادًا اجتماعية ونفسية وبيئية واجتماعية وأمنية.

وأضاف صديق، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن فاتورة التنمية الحضارية في مصر تصل إلى تريليون جنيه، مؤكدًا أن الصندوق لديه طموح عمراني وتنموي غير عادي.

وأشار إلى أن «الهم» ينحت في وجوه ساكني المناطق العشوائية وغير الآمنة، لافتًا إلى أن تلك الملامح تغيرت وارتسمت البسمة على وجوههم بمجرد الانتقال إلى المشروعات الجديدة.

وذكر مدير صندوق التنمية الحضارية، أن العديد من المناطق العشوائية تفتقد الأمان على الحياة والنفس والصحة، قائلًا إن الصندوق يعمل على إنشاء مجتمع يبني مصر الجديدة ويحقق الأمان للمواطنين.

ولفت إلى أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه، وغير المخططة 318 مليار جنيه، والأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، متوقعًا أن تتجاوز تكلفة مشروع تطوير العواصم والمدن الرئيسية بالمحافظات 300 مليار جنيه.