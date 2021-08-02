رئيس الزمالك يكشف موقف تجديد عقود اللاعبين والصفقات الجديدة

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فتح حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ملف الصفقات الجديدة وتجديد عقود اللاعبين.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: «نحاول السير بقدر الإمكان بشكل جيد في ملف الصفقات الجديدة أو تجديد عقود اللاعبين».

وأضاف: «أريد أن اطمئن الجماهير، نعمل في هدوء تام وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن كل التفاصيل».

وأكمل: «فريق الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المصريين والأجانب وهدفنا الحفاظ على نجوم الفريق ودعمه ببعض الصفقات».

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يفكر بشكل رسمي في رحيل معظم لاعبيه مثل أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.