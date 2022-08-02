طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها تقلع من كوالالمبور

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أظهرت مواقع مختصة لتعقب رحلات الطيران، أن طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا.

ولم يتم تأكيد أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

ويظهر موقع تتبع حركة الطيران أن الطائرة المذكورة استدارت باتجاه تايوان في نفس الاتجاه الذي سيقودها أيضا إلى كوريا الجنوبية.

ولا تزال التكهنات حاضرة حول قدرتها على أن تحط في تايوان.

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.