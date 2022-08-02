تايوان: الجيش يمتلك القدرة على حماية أمن البلاد

قالت وزارة الدفاع التايوانية، مساء الثلاثاء، إن الصين "تحاول تهديد موانئنا ومدننا الرئيسية بإجرائها تدريبات عسكرية".

وأضافت ردا على إعلان بكين إجراء مناورات عسكرية قبالة سواحل تايوان، أنه:" التدريبات العسكرية الصينية تهدف إلى تخويف مواطنينا".

وتابعت وزارة الدفاع التايوانية:" نحن نراقب عن كثب المناورات العسكرية الصينية قبالة سواحلنا"، مؤكدة أن "جيشنا يمتلك القدرة على حماية أمننا وينبغي على مواطنينا أن يدعموه".

وجاءت تصريحات الدفاع التايوانية في أعقاب إعلان الجيش الصيني، مساء الثلاثاء، إجراء مناورات عسكرية حول تايوان من 4 أغسطس الجاري إلى 7 من الشهر نفسه، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.