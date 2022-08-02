رومانيا تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

سجلت رومانيا، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و63 ألفا و647، وترتفع الوفيات إلى 65 ألفا و999 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا، إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.