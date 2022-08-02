سكاي نيوز: الطائرة التي يحتمل أنها تقل نانسي بيلوسي تحط في مطار تايوان

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل منذ قليل، أن الطائرة التي يحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تحط في مطار تايوان.
وسمع دوي صفارات إنذار في مدينة فوجيان الصينية على ساحل مضيق تايوان.
وحذرت بكين، من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها، والصين مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.
ويخيم التوتر على وقع الزيارة المرتقب أن تجريها رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل تحذيرات صينية للولايات المتحدة بدفع الثمن.