 لجنة الانتخابات بباكستان: حزب عمران خان تلقى أموالا غير مشروعة - بوابة الشروق
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لجنة الانتخابات بباكستان: حزب عمران خان تلقى أموالا غير مشروعة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:13 م
قضت لجنة الانتخابات في باكستان، اليوم الثلاثاء، بتلقي حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، أموال غير مشروعة، وهو قرار من الممكن أن يعرض مستقبل خان السياسي للخطر.

وقضت هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء من لجنة الانتخابات الباكستانية، بأن حزب حركة الانصاف الباكستانية تلقى أموالا من شركات أجنبية وأفراد أجانب، وأخفى أكثر من 12 حسابا مصرفيا.

وأقر قادة حركة الانصاف، بأن الحزب تلقى أموالا من باكستانيين يعيشون في الخارج، إلا أنهم قالوا إنه ليس هناك خطأ في ذلك.

ويرى الخبراء القانونيون أن القضية قد تؤدي إلى تنحي رئيس الحزب، خان الذي أطيح به في أبريل الماضي، بسبب إغفاله الإعلان عن ذلك، ولإخفاء الحقائق عن اللجنة

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