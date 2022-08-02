الصين تتوعد بإجراء عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى بعد زيارة، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، لتايوان.



وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية محددة، ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



من جانبها، اعتبرت الخارجية الصينية أن زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز كبير، منوهة إلى أنها بمثابة انتهاك خطير لسيادة الصين وسلامة أراضيها.



وشددت الصين أن الولايات المتحدة عليها التخلي عن استخدام ورقة تايوان، مطالبة واشنطن بالالتزام الصارم بـ«صين واحدة»، بحسب ما أوردته قناة «العربية»، في خبر عاجل لها.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.



وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».



وفي وقت سابق، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من طائرتها مع وصولها مطار تايوان.



وكانت بكين، قد حذرت من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها، كما أنها أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.