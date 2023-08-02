 نيبال والهند تعقدان اجتماع لجنة مشتركة على المستوى الوزاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيبال والهند تعقدان اجتماع لجنة مشتركة على المستوى الوزاري

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 12:19 ص

قال وزير هندي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ونيبال ستعقدان اجتماع لجنة مشتركة على المستوى الوزاري في العاصمة النيبالية كاتماندو لمراجعة النطاق الكامل للعلاقات الثنائية فضلا عن اتخاذ الخطوات الضرورية لإعداد مسار مستقبلي للعمل، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وسيكون هذا سابع اجتماع للجنة المشتركة، وهي أعلى آلية ثنائية بين الدولتين.

وسيزور وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار نيبال للمشاركة في الاجتماع، حسبما أفاد نظيره النيبالي إن. بي. سعود.

كان رئيس وزراء نيبال بوشبا كامال داهال، قد زار الهند في الفترة من 31 مايو وحتى الثالث من يونيو العام الجاري.

وكانت الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء نيبال للخارج منذ توليه منصبه في شهر ديسمبر العام الماضي.

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