رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR متحدثًا رئيسيًا في قمة صوت مصر 2023

- لمياء كامل: "القمة" تعزز دور العلاقات العامة كأحد الركائز المهمة لدعم مبدأ الشراكات المصرية والدولية.

أعلنت قمة صوت مصر 2023، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عن مشاركة السيد "ستيف شيبرسون –سميث"، رئيس معهد تشارترد للعلاقات العامة (CIPR). وهو المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة فودافون، في فعاليات مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، المقرر عقده يوم 9 أكتوبر المقبل، في منطقة “سوما باي” على ساحل البحر الأحمر، بعنوان “Egypt Forever Forward”، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتأكيدا على دور وأهمية العلاقات العامة ومكانتها في المجتمع المصري والدولي، حرصت "قمة صوت مصر 2023"، على استضافة "ستيف شيبرسون –سميث "، الذي يعد واحد من أبرز الشخصيات الدولية المؤثرة وذات ثقل عالمي في هذا المجال، ليكون متحدثًا رئيسيًا بالقمة، وسط مجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في مختلف المجالات، و عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، حيث أنه يتميز بخبرته الاستثنائية في مجال العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، كما أنه يتولى قيادة أعمال فودافون في ثماني أسواق أفريقية، و برامجها التسويقية عبر 17 سوقًا عالمية.

ويُعَدّ "ستيف" أيضًا خبيرًا في تقديم الاستشارات للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في شؤون المشاركات المؤسسية والعلاقات العامة المالية، وصفقات الدمج والاستحواذ، وتنفيذ الحملات التسويقية عبر الأسواق العالمية.

ومن جانبها، صرحت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق:" شرفت بانضمام "ستيف شيبرسون –سميث"، رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR لـ قمة صوت مصر هذا العام 2023، حيث تعزز "القمة" دور العلاقات العامة التي تعد أحد الركائز المهمة لدعم مبدأ الشراكات المصرية والدولية، وقد شٌرفت بتأسيس قمة صوت مصر منذ 2016، وتمكنا من الخروج بالعلاقات العامة من دورها النمطي المتعارف عليه لتكون عضواً فاعلاً ومؤثراً في القضايا الهامة والمحورية في الدولة، بهدف دعم جهود الدولة في الدفع بالاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد، فضلًا عن جذب المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة".

وتناقش "قمة صوت مصر 2023"، مجموعة من القضايا ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية، المتعلقة بقطاعات السياحة والاستثمار وريادة الأعمال، حيث تهدف إلى طرح الرؤى والأفكار البناءة وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات ونقل صورة إيجابية عن مصر للعالم، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي.

وكانت "القمة" قد أعلنت عن قائمة المتحدثين الرئيسين المحليين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي هذا العام 2023، ويأتي على رأسهم الخبير الدولي ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت، مؤسس شركة Quintessentially، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو)، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، وغيرهم.