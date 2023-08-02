علق المنتج إبراهيم حمودة، على إطلاق اتحاد منتجي مصر، اليوم، في أول اجتماع لتأسيسه، قائلا إنه خطوة مهمة وجيدة جدًا، وجاءت في توقيت دقيق، مؤكدًا أنها تهدف إلى تطوير الصناعة التي ترسخ الحضور المصري في الوجدان العربي كله.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الاتحاد سيساهم في خلق أسواق جديدة للتوزيع، وأشكال جديدة للدراما تكون جاذبة لأسواق جديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الاتحاد هو مزيد من الجودة والإتقان في صناعة العمل حتى يكون عملًا متكاملًا.

ولفت إلى أن أحد أهم أهداف الاتحاد، هو تقديم عمل درامي مصري به كل عناصر الإبداع الممكنة، التي تجعله قادرًا على اختراق الأسواق العربية والعالمية، منوهًا إلى أنه كلما زاد التوزيع خرج المنتج بمنتهى القوة والجودة.

وانتقد عدم وجود كيان يمثل وينتج الأعمال الدرامية على خريطة واضحة، طيلة السنوات الماضية، على الرغم من التاريخ الطويل للسينما والدراما على مدار مائة عام ويزيد.

وعقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، اليوم الأربعاء، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية، واستمرار تطويرها والارتقاء بها؛ بما يليق بمكانة الفن المصري، ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.