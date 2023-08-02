خبير سياحي: تدفق ملحوظ للزائرين خلال الفترة الحالية بمحافظة البحر الأحمر

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية، تدفقًا سياحيًا ملحوظًا، وخاصة على محافظات البحر الأحمر، مشيرًا إلى اهتمام الزوار بالسياحة الشاطئية وسياحة الغوص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن السياح القادمين للبحر الأحمر يكون أمامهم اختيارات، بالذهاب لوجهات السياحة الثقافية بالأقصر، أو يأتون للقاهرة لزيارة المزارات السياحية.

وأرجع الأمر إلى الحضور المصري في البورصات الدولية للسياحة، موضحًا أن مصر شاركت ببورصة برلين للسياحة والتي تعتبر أكبر بورصة سياحة في العالم، كما شاركت في بورصة إسبانيا للسياحة، وبورصات عالمية أخرى.

وذكر أن تلك البورصات يلتقي فيها أصحاب المواقع السياحية العالمية، قائلًا إن الإشادة بمصر في مثل هذه المناسبات كثيرة للغاية؛ مما انعكس على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وكشف أن أعداد السياح الألمان تشهد زيادة؛ نظرًا لتفضيلهم السياحة الثقافية والشاطئية، وهو ما يجدونه في مصر بكثير من المناطق.