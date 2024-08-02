 إيتمار بن غفير يعلق على اعتقال خطيب المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الجمعة 2 أغسطس 2024 7:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إيتمار بن غفير يعلق على اعتقال خطيب المسجد الأقصى


نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 7:16 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 7:16 م

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن الشرطة اعتقلت الشيخ عكرمة صبري، بعد تحريضه بالأقصى ونعيه كبير القتلة هنية، ويخضع للتحقيق.


وأضاف بن غير أن "سياستي تجاه المحرضين واضحة، وهي لا تسامح، وأنا سعيد، وأبارك تطبيقها"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله بالقدس بعد فتح تحقيق بسبب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال خطبة الجمعة.

وقال حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاحتلال نقل الشيخ إلى الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية.

وذكر أنه تم اعتقال الشيخ عكرمة خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك