باحثون: قراصنة صينيون مشتبه بهم يهاجمون مركز أبحاث في تايوان

قال باحثون في مجال الأمن السيبراني بشركة سيسكو سيستمز، اليوم الخميس، إن مجموعة قرصنة يعتقد أنها على صلة بالحكومة الصينية سرقت كلمات مرور ووثائق من مركز أبحاث تابع للحكومة التايوانية متخصص في الحوسبة.

وقالت مجموعة تالوس للاستخبارات والأبحاث الأمنية، التابعة لشركة سيسكو سيستمز، في تقرير حصلت عليه بشكل حصرى وكالة بلومبرج للأنباء، إن القراصنة استخدموا نوعا من أدوات البرمجيات الخبيثة التي تستخدمها حصريا تقريبا المجموعات الموجودة في الصين، بعدما تمكنوا من النفاذ إلى مركز الأبحاث، الذي لم يفصح عن اسمه، أوائل شهر يوليو 2023.

واستنادا إلى هذه التقنية وغيرها، تعتقد سيسكو "بقدر معقول من الثقة" أن القراصنة جزء من مجموعة تجسس ترعاها الدولة، وتسمى أيه بي تي 41، والتي أشار مسؤولون أمريكيون بأنها ذراع لوزارة أمن الدولة في الصين.

ويبرز هذا الهجوم التهديد الذي تشكله ما يُشتبه في أنها هجمات إلكترونية صينية على تايوان، الجزيرة التي تمثل المصدر لتوتر متصاعد بين الولايات المتحدة والصين.