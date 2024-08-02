شباب ورياضة الغربية تطلق الحملة القومية للتوعية بالشمول الرقمي والمالي بالمحلة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات الحملة القومية للتوعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي لشهر أغسطس بقطاع شباب المحلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وسعد ندي، مسؤول وحدة الشمول المالي بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف ولاء محمود، مدير المكتب الفني.

صرح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية أن الحملة تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي والرقمي بين الشباب في مصر من خلال تقديم المعلومات والخدمات ذات الصلة، وتسعى إلى تمكين الشباب وزيادة وعيهم بالمنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم. تنفذ الحملة بنادي بلدية المحلة ونادي الصيد الرياضي خلال الفترة من 1 وحتى 3 أغسطس.

تتضمن الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للتوعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي خلال العام الحالي، حيث يتم تنفيذ أنشطة متنوعة مثل الندوات والعروض المسرحية وتوزيع البروشورات حول الشمول الرقمي والمالي.

وأشار يسري الديب إلى أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

كما أن رؤية الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكل خدمات الشمول المالي، والتي تهدف إلى تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم.