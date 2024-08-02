المغرب تكتسح الولايات المتحدة برباعية وتتأهل لنصف نهائي الأولمبياد

فاز منتخب المغرب علي نظيره منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 4ـ0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد بارك دي برانس في دور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسجل سفيان رحيمي هدف التقدم لمنتخب المغرب من ركلة جزاء في الدقيقة 28 من المباراة، وأضاف الهدف الثاني للمغرب إلياس أوخوماش في الدقيقة 63، وأحرز أشرف حكيمي الهدف الثالث في الدقيقة 70، وجاء الهدف الرابع عن طريق المهدي موهوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب، المنتخب الفائز من مباراة اليابان وإسبانيا في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية.