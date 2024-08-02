شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقة سيراميكا كليوباترا المنتظرة

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قال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، إن أحمد رمضان بيكهام جدد عقده مع سيراميكا كليوباترا.

ويعد بيكهام أحد الأهداف الرئيسية لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الدفاع.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أحمد رمضان بيكهام جدد تعاقده مع سيراميكا لمدة ثلاث سنوات أخرى".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه، لمواجهة الجونة، المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز بعد التعادل أمام بيراميدز في المباراة قبل الماضية في المسابقة بنتيجة 1-1، ثم الخسارة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1.