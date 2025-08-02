الوادي الجديد: طرح الأصول الشاغرة لصندوق الإسكان وتخصيص محال فندق الخارجة للبيع أو الإيجار لدعم الموارد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، حصر كافة الأصول الثابتة التابعة لصندوق الإسكان، مع عرض موقف استغلالها، وطرح الشاغر منها لدعم موارد الصندوق، إلى جانب عرض موقف سداد رسوم المنازل والأراضي الزراعية بقرى بشائر الخير ومدى جدية المنتفعين واستفادتهم منها، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

وشدد الزملوط على تخصيص المحال التجارية الكائنة بسور فندق الخارجة لصالح الصندوق، وطرحها للإيجار أو البيع، ورفع كفاءة مبنى وتجهيزه كوحدات إدارية وسكنية وطرحه بالمزاد.

وأشار إلى جاهزية كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بأمن ونظام.

ووجّه المحافظ بتفعيل مبادرات زكاة الزروع بالتزامن مع مواسم حصاد التمور والقمح، دعماً لقيم التكافل، مع تخصيص عائدها لتنفيذ خدمات عامة للمواطنين بالقرى والمدن.