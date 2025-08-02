ملك ماليزيا يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويجري محادثات مع بوتين

يبدأ ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء المقبل، تستمر حتى 10 أغسطس الجاري، يعقد خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المكتب الصحفي للكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، أن اللقاء بين الزعيمين سيُعقد في السادس من أغسطس، حيث من المقرر أن يبحثا سُبل تعزيز العلاقات بين روسيا وماليزيا، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وكان الرئيس بوتين قد وجّه دعوة إلى ملك ماليزيا لزيارة روسيا، خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في الكرملين يوم 14 مايو الماضي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع ماليزيا، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات واسعة تجرى للمحادثات المرتقبة بين الزعيمين.