 فيديو.. لص يحاول سرقة هاتف مراسلة تلفزيونية في البرازيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. لص يحاول سرقة هاتف مراسلة تلفزيونية في البرازيل

وكالات
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 10:23 م

وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة محاولة سرقة هاتف مراسلة تلفزيونية أثناء استعدادها للظهور على الهواء مباشرة.

وحاول رجل على دراجة نارية، وهو يحاول انتزاع هاتف الصحفية كلارا نيري من يدها في مدينة ريو دي جانيرو، بينما كانت تتحضر للظهور أمام الكاميرا.

وفي مقطع الفيديو يظهر اللص وهو يمر بجانب نيري ببطء ثم يحاول سحب الهاتف من يدها، لكنها تمكنت من استعادته بعد أن سقط.

وقالت نيري، في منشور على إنستغرام: "كان الأمر مخيفا، لكن المهم أن الأمور انتهت على خير".
وأضافت: "تلقيت دعما من زملائي في العمل والشرطة، ونطالب بمشاركة صورة المشتبه به"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخباربة.
وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة التقطت صورا للمهاجم، وأن لوحة ترخيص الدراجة النارية كانت مغطاة بقطعة كرتون.
وقد أبلغت نيري السلطات التي تحققفي الحادث وتبحث عن المشتبه به.

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