أشادت كوريا الشمالية، بمؤسس الدولة الراحل كيم إيل سونج ووصفته بالبطل التاريخي في تحرير كوريا، فيما حثت على مواصلة الولاء للزعيم الحالي كيم جونج أون.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية، تقريرا سلطت فيه الضوء على دور المؤسس الراحل في كفاح التحرير، معتبرة إياه "بطلا أسطوريا في مقاومة الاحتلال الياباني" و"بطلا وطنيا خالدا في التاريخ".

وأشار التقرير، إلى أن الزعيم الحالي كيم جونج أون يحمل نفس روح المناضلين من أجل الاستقلال وعلى رأسهم كيم إيل سونغ، مؤكدا أن البلاد ستظل قوية ومنيعة تحت قيادته، وفقا لوكالة يونيهاب.

واستعادت الصحيفة، ذكريات رحلة كيم جونج أون التاريخية على ظهر حصان إلى جبل "بيكدو" المكلل بالثلوج في ديسمبر 2019، حيث شبهت تلك الرحلة بنضال المؤسس الراحل من أجل الاستقلال الذي اتخذ من الجبل مقرا له خلال فترة الكفاح.

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة، مقالا آخرا دعت فيه إلى مواصلة الدعم والولاء للزعيم كيم جونج أون، واصفة إياه بأنه "مثل السماء التي يجب على الشعب أن يظل مخلصا لها بكل قلبه وروحه".