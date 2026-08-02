سارة حامد حواس ضيفة «فنجان قهوة وكتاب» الخميس المقبل

يستضيف برنامج «فنجان قهوة وكتاب»، مساء الخميس 6 أغسطس، الكاتبة الدكتورة سارة حامد حواس، أستاذة اللغويات التطبيقية بكلية الآداب بجامعة المنصورة، في حلقة تتناول تجربتها في الشعر والترجمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشغل سارة حامد حواس أيضًا منصب رئيسة تحرير سلسلة «قصص الآخر» بدار بتانة، وصدرت لها وترجمت العديد من الأعمال التي تجمع بين الشعر والدراسات الأدبية والترجمة.

ومن أبرز إصداراتها: «جبل على كتفي» الصادر عام 2025، و«ثقب المفتاح لا يرى.. عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر»، الذي بلغ القائمة القصيرة لجائزة جابر عصفور للترجمة، إلى جانب «ولاؤهم للروح»، و«في قلبي قارة»، و«أسرار الكتابة كما يرويها كتاب العالم»، و«أثر يقود إليكِ»، و«عند خط الماء»، فضلًا عن ترجمة كتاب «قبلة روحي» الذي يضم مئة قصيدة للشاعر أحمد الشهاوي.

وتتضمن الحلقة حوارًا حول تجربتها في الكتابة والترجمة، ورؤيتها لدور الترجمة في نقل الأدب بين الثقافات، إلى جانب مسيرتها الأكاديمية والإبداعية، ومشاركاتها في الملتقيات والمهرجانات الأدبية داخل العالم العربي وخارجه.