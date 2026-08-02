هافيرتز يرفع سقف الطموحات: نستهدف كل البطولات ولن نكتفي بما حققناه

أكد الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المنافسة، بل يتمثل في حصد جميع الألقاب الممكنة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال هافيرتز: "هدفنا واضح، نريد الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها، ولا نفكر في أي شيء أقل من ذلك".

وأضاف الدولي الألماني أن الفريق شعر بالإحباط بعد الفرص التي أهدرها في الموسمين الماضيين، مؤكدًا أن اللاعبين يتطلعون لتقديم موسم أقوى، وقال: "حققنا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا نؤمن بأن بإمكاننا الوصول إلى إنجازات أكبر".

وأشار هافيرتز إلى أن المنافسة ستكون أكثر صعوبة في الموسم المقبل، في ظل التطور الذي تشهده الفرق المنافسة، موضحًا: "ندرك أن الموسم سيكون طويلًا وشاقًا، لذلك علينا أن نرفع مستوانا إذا أردنا الحفاظ على قدرتنا على المنافسة".

وشدد مهاجم أرسنال على أن الفريق يسعى لتقديم نتائج أفضل من الموسم الماضي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يعملون يوميًا من أجل تحقيق هذا الهدف.

واختتم هافيرتز تصريحاته قائلًا: "الجميع داخل الفريق لديه الطموح نفسه، ونحن نتدرب بكل قوة حتى نكون مستعدين لتحقيق ما نطمح إليه عندما يبدأ الموسم".