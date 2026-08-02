تقارير: برشلونة يدرس مفاجئة ريال مدريد بضم إندريك

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز خطه الهجومي.

وبحسب موقع "Fichajes" الإسباني، فإن إدارة برشلونة تدرس إمكانية التقدم بعرض للحصول على خدمات المهاجم الشاب، مستغلة وضعه الحالي مع ريال مدريد بعد عودته من الإعارة.

وعاد إندريك إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف عقب انتهاء فترة إعارته مع أولمبيك ليون الفرنسي، حيث قدم مستويات مميزة أسهمت في استعادة بريقه، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال مشواره مع الفريق الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الدولي البرازيلي في صيف عام 2024 قادمًا من بالميراس، مقابل 47.5 مليون يورو، إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

وخلال مشواره بقميص "الميرنجي"، شارك إندريك في 40 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ويأتي اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إندريك في ظل بحث النادي عن مهاجم جديد لتعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر إلى الدوري الأمريكي، ما دفع الإدارة الكتالونية إلى دراسة عدة خيارات لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.