وزير الدفاع الروسي: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر كبيرة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر كبيرة على محور "نيكولاييف - كريفوي روج" واتجاهات أخرى، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبي المضاد للقوات الأوكرانية هو خلق وهم في الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.

وقال شويجو - خلال مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من وزارة الدفاع، اليوم الجمعة - "إن محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم على "محور نيكولاييف - كريفوي روج" واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة".

وأضاف "أن القوات الروسية وصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف في منطقة ألكسندروفكا باتجاه خيرسون-نيكولاييف وتم تحرير قرية "بلاجوداتنويه"، بينما لا يزال العدو يتكبد خسائر كبيرة في محاولاته الفاشلة للهجوم"، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبي المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو خلق وهم في الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.

وأشار الوزير الروسي إلى تصفية 3 آلاف مرتزق أجنبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع شويجو "أن القوات الروسية في أغسطس الماضي فقط دمرت 174 مقرا للقيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكثر من 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها صناعة غربية"، مؤكدا على أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية مهمة في أوكرانيا

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال الشهر الماضي 222 صاروخا من راجمات "هيمارس" الأمريكية.

وأوضح أن محاولات الغرب عزل روسيا أثبتت عدم جدواها، وهو ما بدا جليا من نتائج مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، الذي أقيم 16 أغسطس الماضي وحضره أكثر من 700 ممثل عن 70 دولة و6 منظمات دولية، بما في ذلك وزراء الدفاع وكبار الخبراء العسكريين الروس والأجانب.