عمرو عبدالجليل نسخة كربونية من نجيب الريحاني في مسلسل الضاحك الباكي

تحول الفنان عمرو عبدالجليل؛ لأن يكون نسخة كربونية من نجيب الريحاني في مسلسل "الضاحك الباكي"، بعد أن تسربت صور له من كواليس المسلسل الذي يقوم بتصويره حاليا عن قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، خاصة في المرحلة السنية الكبيرة، التي عرفه بها الجمهور.



وكشفت الصور عن التشابه الكبير بين عمرو ونجيب، حتى كاد أن يكون متطابقا.



مسلسل "الضاحك الباكي" يشهد عودة المخرج الكبير محمد فاضل للأضواء من جديد، بعد غياب استمر لأكثر من 10 أعوام، من تأليف محمد الغيطي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم فردوس عبد الحميد ورزان التي تلعب دور بديعة مصابني.



ولم يتم تحديد موعد لعرض المسلسل، في حين ابدي مخرج العمل محمد فاضل رغبه شديدة في عرضه خارج الموسم الرمضاني، حتى يحظى بفرصة كاملة في المشاهدة بعيدا عن زحمة الماراثون الدرامي في هذا الموسم.