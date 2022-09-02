ارتفاع ضحايا حادث قطار الشرقية لـ3 وفيات و10 مصابين

ارتفع عدد وفيات مصابين حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد لـ 3 وفيات بينهم أم وابنتها، وإصابة 10 أشخاص أخرين.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية مركز فاقوس.



وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص بينهم سيدة ونجلتها وإصابة 10 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الإسعافات الأولية.



وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية من مزلقان فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.