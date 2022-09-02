مبعوث فرنسي: روسيا وأوكرانيا دُعيا إلى اجتماع مجلس الأمن في 22 سبتمبر الجاري

صرح مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير ، أن روسيا وأوكرانيا قد تم دعوتهما لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا المقرر انعقاده في 22 سبتمبر الجاري على المستوى الوزاري.

وقال دي ريفيير - وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية - إنه تمت دعوة جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي تلقائيًا للحضور ونظرا لأن هذا الاجتماع مخصص لأوكرانيا فسيتم أيضًا دعوة الوزير الأوكراني.

وأضاف أن فرنسا تأمل في حضور وزيري روسيا وأوكرانيا ولكن الأمر يعتمد عليهما فيما إذا كانوا سيحضرون هذا الاجتماع.

وأكد المبعوث الفرنسي أيضًا أن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الذي طلبته روسيا سيعقد في 6 سبتمبر.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر ومن المقرر أن تبدأ الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر. وسيعقد أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي يشارك فيه قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في الفترة من 20 - 26 سبتمبر الجاري.