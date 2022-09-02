جامعة الوادي الجديد تنهي استعدادها للعام الجامعي الجديد

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، متابعته لجاهزية مختلف كليات الجامعة، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة؛ استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، لبدء العام الجامعي "2022 -2023".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات؛ لبحث توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة بحسب بيان، اليوم الجمعة، إنه تم وضع جدول لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بداية من 4 سبتمبر الجاري، وفق الجدول الموضوع من قبل شئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر كلية الطب البشرى لطلاب الخارجة وباريس والطلاب من المحافظات الأخرى، ومقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة، تسهيلا على الطلاب من مشقة السفر، والانتقال إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأضاف أنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد فقد تم البدء في صيانة المدن الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية والتطوير الشامل في بعض مبانيها؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

ومن جهته، قال نائب رئيس جامعة الوادي لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد سيد حرباوي إن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كافة القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية وكذلك الأمن والراحة للطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية تستقبل الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لعملية التقديم للمدن الجامعية حتى 5 سبتمبر الجاري، مضيفا أنه فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة تم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لهم وتوفير بيئة مناسبة لظروفهم، مما يساعدهم على تيسير العملية التعليمية لهم.