الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في 2022

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو) اليوم الجمعة، توقعاتها المحدثة بشأن إنتاج الحبوب لعام 2022، التي ترتقب بموجبها انخفاضًا ملحوظًا.

فمن المتوقع أن يهبط الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38.9 ملايين طن، أي بنسبة 1.4٪ عن العام السابق، وفقًا للإصدار الجديد لـموجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها.

ويتعلق الجزء الأكبر من توقعات التراجع بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16٪ عن متوسطها المسجّل خلال فترة خمس سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف. وفي المقابل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها بشــأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليو إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض لا يذكر مقارنة بعام 2021، وذلك على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والأحوال الجوية المواتية في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للأرزّ بنسبة 2.1٪ عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوزيع غير المتساوي لهطول الأمطار في الهند وبنغلاديش.

وحُدّد الآن الاستخدام العالمي للحبوب للفترة 2022/2023 بمقدار 792 2 مليون طن، بينما من المتوقع أن تتقلص المخزونات العالمية للحبوب في نهاية مواسم عام 2023 بنسبة 2.1 ٪ لتصل إلى 845 مليون طن. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام بشكل طفيف من 30.9٪ في الفترة 2021/2022 إلى 29.5٪ ؛ وهو مستوى لا تزال تعتبره المنظمة مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالأرقام المسجلة تاريخيًا.

ومن المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 1.9٪ في الفترة 2022/2023 (يوليو- يونيو) عما كان عليه في العام الماضي، إلى 469.6 ملايين طن.