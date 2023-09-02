بيلاروسيا: مروحية بولندية تنتهك المجال الجوي للبلاد

اتهمت بيلاروسيا، جارتها بولندا بالتعدي على مجالها الجوي بمروحية عسكرية.

وذكرت وكالة بيلتا البيلاروسية الحكومية للأنباء، نقلا عن حرس حدود البيلاروسى ، أن طائرة من طراز «إم آى -24 » قد حلقت عبر الحدود ودخلت إلى منطقة بيرستوفيتسكي يوم الجمعة قبل أن تعود إلى بولندا بعد ذلك بفترة قصيرة.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، بافل يابلونسكي، لقناة «بولسات نيوز» البولندية الإخبارية: «سنجري تحليلا للوضع، لكن يجب التعامل مع مثل هذه البيانات الصادرة من الأجهزة البيلاروسية بحذر شديد..

وفي بداية أغسطس، أبلغت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بحدوث انتهاك للمجال الجوي من جانب مروحية بيلاروسية.

وفي ذلك الوقت، أخطرت بولندا الناتو وقررت إرسال المزيد من القوات إلى الحدود. ورفضت مينسك الاتهام الصادر من وارسو.

وتتوتر العلاقات بين البلدين لا سيما منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت بيلاروسيا دعمها لموسكو.

وتتخوف بولندا بشكل خاص الآن حيال تمركز قوات مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في بيلاروسيا.